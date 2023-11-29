МО показало контрбатарейную борьбу артиллеристов на краснолиманском направлении

Артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Центрального военного округа Вооруженных сил РФ смогли уничтожить позиционный район артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении.
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