В Ленинградской области перед судом предстанет бывший директор МУП «Водоканал Кировского района», обвиняемая в превышении должностных полномочий, участии в преднамеренном банкротстве и мошеннических действиях в...

Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Водоканал Кировского района» (далее – МУП) по признакам преступлений, предусмотренных п.
Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Водоканал Кировского района» (далее – МУП) по признакам преступлений, предусмотренных п.
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