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В Салехарде впервые введена программа компенсации аренды жилья для работников центра социального обслуживания «Доверие»

В Салехарде впервые введена программа компенсации аренды жилья для работников центра социального обслуживания «Доверие»

Эта инициатива нацелена на поддержку педагогов, логопедов и социальных работников, а также других профильных специалистов, которые только начинают свою карьеру в центре после переезда из других регионов России.

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