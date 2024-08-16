В Салехарде впервые введена программа компенсации аренды жилья для работников центра социального обслуживания «Доверие»

Эта инициатива нацелена на поддержку педагогов, логопедов и социальных работников, а также других профильных специалистов, которые только начинают свою карьеру в центре после переезда из других регионов России.
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