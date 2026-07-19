Иран нанёс ответные удары по американским военным объектам в Кувейте

Иран выполнил два удара возмездия по американским военным базам, расположенным в Кувейте. Эти действия связаны с недавними напряжёнными событиями в регионе, в том числе с серией авиаударов США по территории Ирана.
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