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FiNE NEWS

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Иран нанёс ответные удары по американским военным объектам в Кувейте

Иран выполнил два удара возмездия по американским военным базам, расположенным в Кувейте. Эти действия связаны с недавними напряжёнными событиями в регионе, в том числе с серией авиаударов США по территории Ирана.

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