Почему США запрещают Украине наносить удары вглубь России

Американские власти не разрешают Украине применять вооружение США для ударов вглубь территории России, поскольку надеются в конечном итоге перезагрузить отношения с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.
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