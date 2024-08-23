Политика как он...
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Политика как она есть

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Почему США запрещают Украине наносить удары вглубь России

Почему США запрещают Украине наносить удары вглубь России

Американские власти не разрешают Украине применять вооружение США для ударов вглубь территории России, поскольку надеются в конечном итоге перезагрузить отношения с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.

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