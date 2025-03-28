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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Ланишек – 2-й, Рею Кобаяси – 3-й

Прыжки с трамплина Кубок мира Планица, Словения Мужчины HS240 1. Домен Превц (Словения) – 459,1 балла (234,5 м + 237,5 м) 2.

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