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  • Виктор Галкин
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    🤣🤣🤣Нагло обманувшая ...
  • Zoia Goldshtab
    А как это говно хотело????? Наглый как танк Абрамс!!!!!Как всегда винова...

Как всегда виновата Россия: Русофобу очень не понравился вернувшийся бумеранг

Как всегда виновата Россия: Русофобу очень не понравился вернувшийся бумеранг

Недавно многие очень удивились, когда узнали что снова в России появился советский певец Ярослав Евдокимов с концертами.

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Комментарии
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Андрей
И это правильно!
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17 час.
Zoia Goldshtab
А как это говно хотело????? Наглый как танк Абрамс!!!!!
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55 мин.
Виктор Галкин
У меня есть пара его песен, хотел удалить, передумал. Пусть шут будет, у меня на флешки)
Ответить
7 мин.

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