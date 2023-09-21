Как всегда виновата Россия: Русофобу очень не понравился вернувшийся бумеранг

На пульсе времениПодписатьсяКак всегда виновата Россия: Русофобу очень не понравился вернувшийся бумеранг Недавно многие очень удивились, когда узнали что снова в России появился советский певец Ярослав Евдокимов с концертами.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАндрейИ это правильно!Ответить17 час.Zoia GoldshtabА как это говно хотело????? Наглый как танк Абрамс!!!!!Ответить55 мин.Виктор ГалкинУ меня есть пара его песен, хотел удалить, передумал. Пусть шут будет, у меня на флешки)Ответить7 мин.
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