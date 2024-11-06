У калужской фирмы отсудили более 18 млн рублей за неоплаченный товар

С калужской компании «Сити Строй Групп» через суд взыскали более 18 миллионов рублей, которые компания не заплатила за поставку товараС калужской компании "Сити Строй Групп" через суд взыскали более 18 миллионов рублей, которые компания не заплатила за поставку товара.