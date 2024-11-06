НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

У калужской фирмы отсудили более 18 млн рублей за неоплаченный товар

С калужской компании «Сити Строй Групп» через суд взыскали более 18 миллионов рублей, которые компания не заплатила за поставку товараС калужской компании "Сити Строй Групп" через суд взыскали более 18 миллионов рублей, которые компания не заплатила за поставку товара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх