Гендир "Србиягаза" Баятович: Сербия увеличит поставки газа из РФ и запасы газа

Гендиректор компании "Србиягаз" и заместитель председателя входящей в состав правящей коалиции Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил о стремлении его страны увеличить поставки газа из РФ и расширить подземные хранилища газа (ПХГ).
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