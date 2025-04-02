Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«США – страна победившего путинизма»: философ Дугин пояснил американцам за политику и высмеял независимость Украины

«США – страна победившего путинизма»: философ Дугин пояснил американцам за политику и высмеял независимость Украины

БлокнотРУ В эфире телеканала CNN выступил российский философ Александр Дугин. Ведущий представил его как человека, которого даже «называют мозгом Владимира Путина».

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