Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Важно ли, чтобы изнанка была красивой и аккуратной? Красота в деталях, изнанка на одежде, подборка идей

Важно ли, чтобы изнанка была красивой и аккуратной? Красота в деталях, изнанка на одежде, подборка идей

Красота в деталях всегда привлекает внимание и придает особую прелесть любой вещи. И одна из таких деталей, которая зачастую остается незамеченной, это изнанка на одежде.

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Комментарии
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Ирина Хальзева
Отлично! Интересные решения!
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14 час.

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