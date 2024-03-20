В Думе предложили начислять баллы к ЕГЭ за разработку стартапа

Первый замглавы комитета Государственной думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением начислять поступающим в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за разработку бизнес-проектов и стартапов.