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Продолжается прием заявок на конкурс детских экологических театров «Через искусство к чистой Волге»

Продолжается прием заявок на конкурс детских экологических театров «Через искусство к чистой Волге»

ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» и АНО «Открытый Каспий» при поддержке программных комитетов природоохранных проектов проводят конкурс детских экологических театров «Через искусство к чистой Волге».

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