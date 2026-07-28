Продолжается прием заявок на конкурс детских экологических театров «Через искусство к чистой Волге»

ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» и АНО «Открытый Каспий» при поддержке программных комитетов природоохранных проектов проводят конкурс детских экологических театров «Через искусство к чистой Волге».
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