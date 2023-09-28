Премьера в Новом Театре приобщит детей к языку высших ценностей

Спектакль «Детский альбом Чайковского» покажут 1 октября. фото: newtheatre.ru Новый Театр начнёт октябрь с премьеры иммерсивного музыкального спектакля для всей семьи «Детский альбом Чайковского» на музыку прославленного композитора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии