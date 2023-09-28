smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 479 подписчиков

Премьера в Новом Театре приобщит детей к языку высших ценностей

Премьера в Новом Театре приобщит детей к языку высших ценностей

Спектакль «Детский альбом Чайковского» покажут 1 октября. фото: newtheatre.ru Новый Театр начнёт октябрь с премьеры иммерсивного музыкального спектакля для всей семьи «Детский альбом Чайковского» на музыку прославленного композитора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх