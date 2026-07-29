Reuters: Китай намерен усилить ПВО Ирана

Иран в ближайшие недели рассчитывает получить первую партию китайских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), что станет одной из крупнейших программ по усилению его противовоздушной обороны после недавнего вооруженного конфликта с США и Израилем.
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