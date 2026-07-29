Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

75 подписчиков

Reuters: Китай намерен усилить ПВО Ирана

Reuters: Китай намерен усилить ПВО Ирана

Иран в ближайшие недели рассчитывает получить первую партию китайских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), что станет одной из крупнейших программ по усилению его противовоздушной обороны после недавнего вооруженного конфликта с США и Израилем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии