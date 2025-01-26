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Тяжелые подыхают в грязи. Прорываясь из окружения, нацисты добивают раненых

Тяжелые подыхают в грязи. Прорываясь из окружения, нацисты добивают раненых

Об ужасах отступления из Великой Новоселки по раскисшим полям и шквальным огнем российских пулеметов рассказал пленный нацистский боевик из состава 110-й бригады ВСУ.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Может тогда объяснишь за что они воюют?
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3 час.
Евгений Мангуш
Есть правило, что русские своих не бросают. Получается, что они вовсе не русские, а скорее наоборот- нерусские. А то нас всё время хотят убедить, что это всё русские, но оболваненные на Украине. Тогда похоже, что Украина , это спецзона в которой всех кодируют намертво.. Ну и стоит ли жалеть закодированных намертво
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3 час.
Олег Самойлов
А они воюют ЗА СВОЮ дуркаину! И мотивированы они великолепно! Не веришь? Съезди в те края и немного повоюй! Мне предлагать не стОит, ибо я еще в 2022 году в марте получил отлуп от МО РФ! Непригоден по причине старости своей. Хотя и ты от меня не особо далеко ушел. Правда, у меня есть несколько недостатков для войны: слишком много дополнительных дырок по молодости наполучал. А вот у тебя их нет, ну, максимум одна!
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2 час.

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