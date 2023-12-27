Вчера 74K прочитали Россия очень жёстко и агрессивно давит на Индию по вопросам оплаты поставок нефти! Агентство Bloomberg с раздражением признаёт, что Россия не проявила слабости, на которую так надеялись в Вашингтоне, и ведёт дела даже более напористо, чем вела бы их сама Америка: давненько так не занимался выкручиванием рук, кроме самого гегемона!.