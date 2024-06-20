В Ленобласти случайно нашли тайное СИЗО. Неофициальная тюрьма для золотой молодёжи - Источник

Найденный в Ленинградской области бункер породил множество слухов и версий. Что же там было на самом деле?Неизвестный бункер обнаружился в особняке в заброшенном коттеджном поселке "Новый Петербург" в Агалатовском поселении Всеволожского района.
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