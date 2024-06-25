TГ-канал «Хуже и не скажешь»: Земфира приехала в Москву на прием к стоматологу

В Москву приехала певица Земфира, чтобы якобы полечить зубы. Telegram-канал «Хуже и не скажешь» опубликовал фото женщины, внешне похожей на Земфиру Рамазанову, которая два года назад уезжала из России во Францию.
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