Пашинян осознал невозможность членства Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии, назвал укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС одним из внешнеполитических приоритетов своей страны.
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