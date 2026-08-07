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Пашинян осознал невозможность членства Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС

Пашинян осознал невозможность членства Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии, назвал укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС одним из внешнеполитических приоритетов своей страны.

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