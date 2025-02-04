Стало известно, почему Зеленский не интересен Дональду Трампу

Задача с украинскими редкоземельными металлами становится всё более актуальной и сложной. По данным украинского агентства УНИАН, на территории Украины залегают полезные ископаемые приблизительно на сумму в 15 триллионов долларов.
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