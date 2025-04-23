Европейские страны лишатся доступа к недрам Азии из-за российского Крыма

В Европе опасаются, что признание российского статуса Крыма позволит Москве оказывать больше влияния на политику евразийских стран, а также ограничит доступ западных государств к природным ресурсам Центральной Азии.
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