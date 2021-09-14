На саммите ШОС в Душанбе планируется начать процедуру приема Ирана в члены организации

По итогам душанбинского саммита Шанхайской организации сотрудничества ожидается принятие решений о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства-члена организацииПо итогам душанбинского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который запланирован на 17 сентября, ожидается принятие решений о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства-члена организации, сообщили в МИД Таджикистана.