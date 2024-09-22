В России прокомментировали призыв мировых лидеров к миру на Украине

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Призыв лидеров США, Индии, Австралии и Японии — стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) — к миру на территории Украины выглядит лицемерным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.