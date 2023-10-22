Россия готовится возобновить ядерные испытания в ответ на угрозы Запада

Россия вернула себе право продолжить ядерные испытания, прекращенные в 80-е. Решение Государственной Думы в середине подходящей к концу недели выйти из Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) — это ответ на усиление Западом своего ядерного потенциала, пишет Junge Welt.