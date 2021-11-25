Политика как она есть

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CNN: Украинский флот готовится к российскому «вторжению»

CNN: Украинский флот готовится к российскому «вторжению»

О подготовке военно-морских сил Украины к возможному «русскому нашествию» пишет CNN. Корреспонденты телеканала накануне посетили украинскую часть побережья Азовского моря.

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