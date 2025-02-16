Латвийская Служба государственной безопасности задержала правозащитника Александра Гапоненко

13 февраля 2025 года, согласно информации, опубликованной в социальной сети «X» Латвийской Службой государственной безопасности (СГБ), был арестован известный активист и правозащитник Александр Гапоненко.
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