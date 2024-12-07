Петербуржцам рассказали, как защитить питомцев от реагентов на прогулках зимой

Полезные советы дали эксперты Роспотребнадзора. Специалисты петербургского Роспотребнадзора пояснили, как выгуливать собак зимой и уберечь их от контакта с солью, которой коммунальщики обильно посыпают тротуары и дорожки.
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