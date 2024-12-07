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РОСБАЛТ

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  • Алекс Сэм
    Ближе чем на 200 м к Российской границе пускай лучше не приближаются. ВсеБлиже чем на 200 ...
  • Виктор Луговой
    Двести метров? Ни о чём. Если им приспичит, то им и пятьсот метров не крюк. Смотря по умыслу.Ближе чем на 200 ...
  • Лида Орлова
    Когда же закончится эта фигня с иммигрантами , они уже достали , всю Россию заполонили , у них что своей Родины нет ,...Ближе чем на 200 ...

Петербуржцам рассказали, как защитить питомцев от реагентов на прогулках зимой

Петербуржцам рассказали, как защитить питомцев от реагентов на прогулках зимой

Полезные советы дали эксперты Роспотребнадзора. Специалисты петербургского Роспотребнадзора пояснили, как выгуливать собак зимой и уберечь их от контакта с солью, которой коммунальщики обильно посыпают тротуары и дорожки.

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