Власти Петербурга в 2024 году направят на цели развития 323 млрд рублей

Почти триллион рублей был направлен на развитие Северной столицы с 2019 года. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Законодательном собрании, представляя в первом чтении бюджет города.
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