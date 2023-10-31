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  • Владимир Соловьев
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Власти Петербурга в 2024 году направят на цели развития 323 млрд рублей

Власти Петербурга в 2024 году направят на цели развития 323 млрд рублей

Почти триллион рублей был направлен на развитие Северной столицы с 2019 года. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Законодательном собрании, представляя в первом чтении бюджет города.

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