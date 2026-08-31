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Подарок от природы? Что принесет погода школьникам 1 сентября на Сахалине?

Подарок от природы? Что принесет погода школьникам 1 сентября на Сахалине?

Первый день сентября на Сахалине пройдет без осадков. В северных и центральных районах ночью и утром местами возможен туман, днем воздух прогреется до +23 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

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