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Ирина Роднина назвала физическую форму Путина примером для всей страны

Ирина Роднина назвала физическую форму Путина примером для всей страны

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала физическую форму президента России Владимира Путина, подчеркнув ее как образец для подражания.

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