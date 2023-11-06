✅Стоит повзрослеть до простой мысли о том, что никто не обязан любить нас той любовью, которой мы пожелали… Как перестать ждать от человека то, чего он не в силах тебе дать, и не начать при этом распадаться на атомы отчаяния?… Остановиться для начала, не разгоняя в себе ни ожиданий, ни отчаяния… Остановиться и понять, что и сам ты многого не в силах дать кому-то… И не по факту скупости, или неблагодарности, а просто потому, что не случилось… Перестаньте думать, что любят только хороших… Не зажглась какая-то важная лампочка, под которой растёт взаимность… И это никак не характеризует ни того, кто не даёт, ни того, кому не дают… Никак, ребята… Раз и навсегда перестаньте думать, что любят только хороших… Любят подчас таких, от каких стоило бы переселиться на другую планету… Просто любят… И на всё готовы… А хорошими при этом могут искренне восхищаться, уважать их, но – ничего при этом не хотеть ни с ними, ни от них… Да, и нет, по сути, только плохих, или только хороших – в каждом свои ангелы и демоны… Перестать ждать – это, прежде всего, прекратить СВОИ поставки НЕответного… То есть, того, на что хочется получить ни на градус ниже своего, а получаешь, в лучшем случае, что-то разбавленное, как разливное пиво в плохом баре… И перестать “пить” это благотворительное “пиво”, чтобы не было соблазна упрекнуть на бухгалтерскую тему подсчёта отданного и полученного: “Я тебе ВОН сколько!!! А ты мне?”… Когда ты не потрошишь свои ресурсы, щедро кидая их туда, где они без надобности, ты не превращаешься в обиженную жертву, которую плющит от отсутствия ЧУЖИХ поставок… Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь! Не скажу, что это не больно… Больно, конечно… Но это уже не та боль, которая терзает опустошённых до дна своими односторонними вливаниями… И наконец, стоит повзрослеть до простой мысли о том, что никто не обязан любить нас той любовью, которой мы пожелали… Это не велосипед у мамы клянчить за четверть без троек… Это обыкновенная жизнь, в которой что-то происходит, а что-то – нет… А на нет, как говорится, и суда нет… Выше нос!опубликовано econet Автор Лиля Град Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках! P.