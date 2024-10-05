Ностальгия и вкус: ресторан русской кухни «Центральный» снова принимает гостей в сердце Санкт-Петербурга

В сентябре в Санкт-Петербурге вновь распахнул свои двери ресторан русской кухни «Центральный». Отдав дань уважения месту и историческому названию, ресторан становится центром воплощения четырех эпох развития гастрономии в России.
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