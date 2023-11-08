Матвиенко предложила создать Министерство счастья. Сама Валентина Ивановна и её сын-миллиардер, счастливы уже давно

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

хитрожопая Матвиенко сделал своего сына "успешным" бизнесменом ? Она очень похожа как бывший мэр Москвы Лужков сделал успешной бизнес-вумен свою жену ? Отдавая ей все тендоры на строительство в Москве всего что строиться и имея от подрядчиков откаты на миллиарды , так и у Матвиенко ! И эта мошенница, что -то еще вякает про закон "Счастья"? хочется уточнить для себя и своего сына ? а Почему ее сын не на СВО ?