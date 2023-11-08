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Матвиенко предложила создать Министерство счастья. Сама Валентина Ивановна и её сын-миллиардер, счастливы уже давно

Матвиенко предложила создать Министерство счастья. Сама Валентина Ивановна и её сын-миллиардер, счастливы уже давно

Интересная жизнь с Vera Star Всё-таки наши чиновники потрясающие люди. Как бы не было плохо, они всегда бодро заявляют, что все хорошо.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
хитрожопая Матвиенко сделал своего сына &quot;успешным&quot; бизнесменом ? Она очень похожа как бывший мэр Москвы Лужков сделал успешной бизнес-вумен свою жену ? Отдавая ей все тендоры на строительство в Москве всего что строиться и имея от подрядчиков откаты на миллиарды , так и у Матвиенко ! И эта мошенница, что -то еще вякает про закон &quot;Счастья&quot;? хочется уточнить для себя и своего сына ? а Почему ее сын не на СВО ?
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13 час.
Константин Забудаев
Как сказал классик - страшно далеки они от народа, ну а &quot;сосуля&quot;, видимо дальше всех, если не видит как народ завален &quot;счастьем&quot;
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5 час.
Александр Попов
Автор МУДОЗВОН, где КОНКРЕТИКА: суммы и нахождение ДЕНЕГ??? Получается одно: ПОКВАКАЛ и в ТИНУ.
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