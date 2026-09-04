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Газета.ру

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TAZ: в Германии проверяют письмо с признанием в нападении на подстанции

TAZ: в Германии проверяют письмо с признанием в нападении на подстанции

В распоряжении редакции немецкой газеты taz оказалось рукописное письмо, автор которого заявляет о своей причастности к диверсии на электроподстанции Турнов-Прайлак, расположенной в Бранденбурге.

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