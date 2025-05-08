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Ракеты для ЗРК IRIS-T, бронемашины, боеприпасы, дроны: Германия передала Киеву

Ракеты для ЗРК IRIS-T, бронемашины, боеприпасы, дроны: Германия передала Киеву очередной пакет помощи Берлин продолжает наращивать военную помощь Киеву, отправив очередную партию вооружений и снаряжения.

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