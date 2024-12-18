Как выгодно купить квартиру без ипотеки

Россияне почти перестали покупать готовое жилье в ипотеку из-за высоких ставок в банках. Зато те, у кого есть наличные, могут найти на «вторичке» выгодные варианты — из-за снижения спроса продавцы готовы ощутимо снижать цены, рассказал в интервью URA.