Захарова сообщила об уходящих в оппозицию послах Запада после возвращения из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие западные послы после работы в России начинают критиковать собственные правительства или уходят в оппозицию.
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