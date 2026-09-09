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Захарова сообщила об уходящих в оппозицию послах Запада после возвращения из РФ

Захарова сообщила об уходящих в оппозицию послах Запада после возвращения из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие западные послы после работы в России начинают критиковать собственные правительства или уходят в оппозицию.

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