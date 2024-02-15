Многие, конечно, знают, что вечному одесситу Михаилу Жванецкому в Ростове-на-Дону установили памятник.
Жванецкий ставил русским в пример украинцев. А ему в Ростове - памятник...
Комментарии
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антонина
никогда не нравился его юмор,а внешний вид просто омерзителен
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49 мин.
Лидия Пучкова
"как же надо было прожить жизнь, чтобы современники и с той, и с другой стороны относились к тебе так" Просто не льстил толпе. Ни тут, ни там. Толпа растерзает и Гоголя, и Пушкина, а Лермонтова с "немытой Россией" четвертует. Хорошо. что не все цитаты знает.
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28 мин.
Лидия Пучкова
Расскажите, как вы Россию любите.
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21 мин.
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