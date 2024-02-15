Жванецкий ставил русским в пример украинцев. А ему в Ростове - памятник...

Лидия Пучкова

"как же надо было прожить жизнь, чтобы современники и с той, и с другой стороны относились к тебе так" Просто не льстил толпе. Ни тут, ни там. Толпа растерзает и Гоголя, и Пушкина, а Лермонтова с "немытой Россией" четвертует. Хорошо. что не все цитаты знает.