Стало известно меню торжественного приема Путина в Китае

Стало известно меню торжественного приема президента России Владимира Путина в Китае.В списке блюд для российского лидера числится утка по-пекински, пельмени с креветками, овощи в абалонном соусе, ванильный мусс, китайская водка Маотай и другие.
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