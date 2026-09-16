Происшествия
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Происшествия

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В Пермском крае полицейские пришли на помощь волонтёрам прямо на дороге

В социальной сети в одном из последних постов редакция газеты «Наш город — Краснокамск» рассказала о проблемах волонтёров мастерской «Сети для своих».

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