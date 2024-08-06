Новая статья: Топ-10 смартфонов до 10 тысяч рублей (2024)Ультрабюджетный сегмент смартфонов обычно самый динамичный, благодаря своей массовости, с одной стороны, и процессу перетекания технологий из более дорогих ниши, с другой.