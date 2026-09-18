Туск: Россия уже готова к ударам по странам Европы, поддерживающим Украину Россия находится на пороге применения ракет для ударов по европейским с.
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