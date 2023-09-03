Мне интересно, почему на этой должности оказался такой законченный идиот

Татьянка Яцук Доквакался!))) Если не понял причину увольнения- точно идиот, но так-то, если копнуть и принять во внимание все его измышлизмы, то вражина 100 %-й!

Владимир Фоминых НЕ ДУРСТВЕННО БЫЛО БЫ СТАТЬЮ СО СРОКОМ ЛЕТ ХОТЯ БЫ НА 5 ПОДОБРАТЬ КЛИЕНТУ... КОДЕКС БОЛЬШОЙ А БЫЛ БЫ ЧЕЛОВЕК СТАТЬЯ НАЙДЕТСЯ