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Мне интересно, почему на этой должности оказался такой законченный идиот

Мне интересно, почему на этой должности оказался такой законченный идиот

Голос Мордора: Лайма Вайкуле на бюджетном содержании Меня тут журналом «Огонёк» окатило, прям вот из приснопамятного 1989 года, только с небольшими поправками на современность.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Доквакался!))) Если не понял причину увольнения- точно идиот, но так-то, если копнуть и принять во внимание все его измышлизмы, то вражина 100 %-й!
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1 д.
Владимир Фоминых
НЕ ДУРСТВЕННО БЫЛО БЫ СТАТЬЮ СО СРОКОМ ЛЕТ ХОТЯ БЫ НА 5 ПОДОБРАТЬ КЛИЕНТУ... КОДЕКС БОЛЬШОЙ А БЫЛ БЫ ЧЕЛОВЕК СТАТЬЯ НАЙДЕТСЯ
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1 д.
N
Nata
Перетряхнуть надо всю российскую профессуру. Кто откровенный предатель, кто просто купил себе диссертацию и на чужом продукте въехал в ... Аж . что данные г-да студентам вкладывают вообще пока еще тайна, но уши все равно торчат.
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1 д.

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