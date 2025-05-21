Куркума и зеленый чай замедлили старение

Недавние исследования показали, что некоторые биологически активные добавки к пище (БАД), например куркумин и экстракт зеленого чая, при употреблении без медицинских рекомендаций нередко приводят к лекарственно-ассоциированной жировой болезни печени.
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