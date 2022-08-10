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Более 300 человек привлечены к ликвидации паводка в Амурской области

Более 300 человек привлечены к ликвидации паводка в Амурской области

В Амурской области по состоянию на утро 10 августа сохраняется сложная гидрологическая обстановка. На реках области наблюдаются подъемы уровней воды.

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