Новых переговоров по Украине не будет. Трамп готовит капитуляцию Киева

РИА Новости Президент США Дональд Трамп© AP Photo Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Москвой и Киевом будет означать капитуляцию Украины, такое мнение выразил американский политик и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News.
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