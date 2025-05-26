Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новых переговоров по Украине не будет. Трамп готовит капитуляцию Киева

Новых переговоров по Украине не будет. Трамп готовит капитуляцию Киева

РИА Новости Президент США Дональд Трамп© AP Photo Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Москвой и Киевом будет означать капитуляцию Украины, такое мнение выразил американский политик и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News.

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