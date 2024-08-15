Структура ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов на 453 тыс рублей

ФСИН объявила тендер на закупку хрустальных погон для генералов на сумму почти полмиллиона рублей. Сообщается, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует приобрести 15 пар хрустальных погон, включая 10 пар для генерал-майоров и 5 пар для генерал-лейтенантов.