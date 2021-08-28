Комсомольская правда

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На полеты Безоса и Брэнсона мы ответим циклолетом и космическим чудо-грунтом

На полеты Безоса и Брэнсона мы ответим циклолетом и космическим чудо-грунтом

Вы, может быть, не заметили, но 2021 год в России объявлен годом наук и технологий. Неужели мы и в самом деле твердо решили перевести страну на рельсы инновационного развития? Сколько открытий чудных и уникальных стартапов готовит нам поворот в сторону высоких идей и технологий? Об этом мы поговорили с председателем Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), омбудсменом по вопросам изобретательства и интеллектуальной собственности в городе Москве Антоном Ищенко.

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