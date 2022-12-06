Тхэквондисты Уссурийска везут 10 медалей со всероссийского турнира "Сила Байкала"

В столице Бурятии Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ "Сила Байкала". Воспитанники спортивного клуба "Дружба" из Уссурийска показали достойные результаты, выступив на одном из самых массовых турниров на Дальнем Востоке.